POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.09.2019

Heilbronn (ots)

Gesamtes Präsidiumsgebiet: Kontrollaktion "Sicherer Schulweg"

Im Rahmen der landesweiten Aktion "Sicherer Schulweg" wurden zu Schuljahresbeginn im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum von 11.09.2019 bis zum 20.09.2019 waren Beamtinnen und Beamte der örtlichen Reviere, der Verkehrspolizei und der Verkehrsprävention unterwegs, um das Verhalten insbesondere im Umfeld von Schulen in den Fokus der Verkehrsüberwachung zu stellen. Insgesamt leisteten Polizeibeamtinnen und -beamte in diesem Zusammenhang im Gebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn 208 Einsätze, bei denen sie Kontrollstellen eingerichtet oder Einzelkontrollen durchgeführt haben. Dabei stellten sie 236 Gurtanlege- und Kindersicherungsverstöße fest. 27-mal mussten die Streifenwagenbesatzungen wegen Fehlverhaltens an Fußgängerüberwegen oder Bushaltestellen eingreifen. Gegen Park- oder Halteverbote im engen Umfeld von Schulen, Kindergärten oder geschützten Überwegen verstießen 51 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. 60-mal wurde die Nutzung eines Handys beim Fahrzeuglenker während des Weges zur Schule festgestellt. Ein weiterer Fokus der Kontrollen lag auf der Verkehrssicherheit von Fahrrädern, wobei insgesamt 168 Räder die Vorschriften nicht erfüllten. Darüber hinaus gab es weitere 65 Beanstandungen bei der Überwachung des Verhaltens von Schülerinnen und Schülern auf den Schul- und Radwegen. Auch 55 öffentliche Verkehrsmittel mit insgesamt über 1.700 beförderten Schülerinnen und Schülern wurden einer Überprüfung unterzogen. Dabei gab es erfreulicherweise keine einzige Beanstandung in Bussen.

