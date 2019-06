POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.06.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, Teil 1

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Einbrecher stehlen Schmuck

Eine hochwertige Uhr und diversen Modeschmuck stahlen unbekannte Einbrecher am Dienstagnachmittag in Heilbronn-Böckingen. Zwischen 14.50 Uhr und 16.45 Uhr wurde ein Haus in der Blumhardtstraße durch Unbekannte betreten. Die Wohnungseingangstür des Dreiparteienhauses konnte ohne große Schwierigkeiten geöffnet werden. Ebenfalls die Wohnungseingangstür des Geschädigten. Offenbar hatten es der oder die Täter nur auf Schmuck abgesehen. Wem im Bereich der Blumhardtstraße zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich mit der Polizei in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, in Verbindung zu setzen.

Bad Rappenau-Babstadt: Zündler unterwegs

In der Nacht zum Montag und in der Nacht zum Mittwoch, hat ein Unbekannter in Babstadt gezündelt. Zunächst wurden am Montag, kurz vor Mitternacht in der Linsenbergstraße auf einem Mülleimer und auf einem Pkw Tempotaschentücher gelegt und entzündet. Ein Schaden entstand hierbei nicht. Die Feuerwehr Bad Rappenau war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort, musste jedoch nicht eingreifen. Am frühen Mittwochmorgen entstanden bei einem gleichgelagerten Fall, wenige Häuser weiter, circa 500 Euro Sachschaden. Hier wurde Papier auf der Motorhaube eines geparkten Pkws entzündet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heilbron-Böckingen: Einbrecher unterwegs

Heilbronn: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen

In Heilbronn wurden mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen. Unbekannte hatten es offenbar nur auf Bargeld abgesehen. Im Laufe des Dienstags wurde durch die Betreiberfirma erkannt, dass Automaten in der Geibelstraße, der Badstraße und der Neckarhalde aufgebrochen wurden. Die genaue Tatzeit kann somit nicht bestimmt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Wem an den Zigarettenautomaten in den besagten Straßen verdächtige Personen aufgefallen sind, möge dies bitte der Polizei in Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 2500 melden.

Heilbronn: Unterschlupfcontainer fängt Feuer

Ein aufgestellter Container im Bereich des Hospitalgrün, welcher als Unterschlupf für Obdachlose dient, fing am Montagabend Feuer. Das innenliegende Inventar wurde komplett beschädigt und unbrauchbar. Verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden, da sich keinerlei Elektronik am oder im Container befindet. Möglicherweise wurde eine Zigartettenkippe arglos weggeworfen. Der Sachschaden wird auf 2.750 Euro geschätzt.

