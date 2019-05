Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.05.2019

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Drei Brände in einer Nacht

Drei Brände in Kirchardt in der vergangenen Nacht, beschäftigen die Polizei seit den frühen Morgenstunden. Um 2.17 Uhr wurde zunächst der Brand eines Fahrzeugs in der Vorstadtstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streife kurze Zeit später war die Feuerwehr Kirchardt bereits mit den Löscharbeiten zu Gange, weitere Löschfahrzeuge waren auf Anfahrt. Das Löschen des BMWs gestaltete sich schwierig. Am Einsatzort wurde bekannt, dass wenige Häuser weiter ein Schuppen brennen würde. Der Schuppen, ebenfalls in der Vorstadtstraße, befand sich zwischen einem Wohnhaus und einer Garage. Wie das Fahrzeug brannte auch der Schuppen vollständig aus. Um 3.50 Uhr meldete eine in Kirchardt zu Fahndungszwecken eingesetzte Polizeistreife einen weiteren Brand. Eine Kfz-Werkstatt in der Vorstadtstraße brannte lichterloh. Neben dem gesamten Inventar der Werkstatt, brannte auch ein Pkw im Gebäude vollständig aus. Der Sachschaden, der insgesamt durch die Brände entstand, dürfte bei über 200.000 Euro liegen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat am Dienstagmorgen die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von Brandstiftung auszugehen. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag in Kirchardt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

