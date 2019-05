POL-HN: Pressemitteilung des PP Heilbronn vom 01.05.2019, Stand 21.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn Möckmühl: 37-Jähriger tödlich verunglückt Tödliche Verletzungen erlitt ein 37-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch um 17.18 Uhr auf der L 1095 von Möckmühl in Richtung Züttlingen. Der Krad-Fahrer kam ausgangs einer Rechtskurve mit seiner Yamaha alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 37-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die L 1095 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18.15 Uhr voll gesperrt.

