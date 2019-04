Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen geparkten VW Polo in der Straße "Steige" in Eppingen beschädigte. In dem Zeitraum von Freitag, circa 20.45 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, stand der VW auf einem öffentlichen Parkplatz vor der Hausnummer acht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte den VW im Bereich des Kotflügels und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen zu wenden.

Schwaigern: Wieder hat es Karl getroffen

Mal wieder hatten es Unbekannte auf den Buga-Karl abgesehen. In Schwaigern in der Marktstraße, direkt vor dem Rathaus, wurde in dem Zeitraum von Freitag bis Montag der Zwerg beschädigt. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen zu wenden.

Neckarsulm: Feuerwehr im Einsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstagabend in der Binswanger Straße in Neckarsulm. Bewohner eines Mehrfamilienhauses verständigten die Feuerwehr nachdem sie einen Feuermelder aus einer Erdgeschosswohnung ertönen hörten. In einem Großaufgebot fuhr die Feuerwehr an und öffnete die Wohnungstüre. In der Küche stellten die Einsatzkräfte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd fest. Die Ursache für den Rauch konnte somit schnell beseitigt werden. In der Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Neckarsulm: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte ein Täter an einem Audi A3 in dem Zeitraum von 2 Uhr bis 13 Uhr in der Linkentalstraße, Höhe der Hausnummer 14, in Neckarsulm. Der Unbekannt verkratzte die Motorhaube, Beifahrertüre und eine hintere Türe mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm zu wenden.

Bad Friedrichshall: Dieseldiebstahl aus Bagger

Unbekannte entwendeten in dem Zeitraum von Montag, circa 17.30 Uhr bis Dienstag, 7.30 Uhr aus einem Bagger knapp 230 Liter Diesel. Das Fahrzeug war auf einer Baustelle im Gewann "Obere Fundel" in Bad Friedrichshall abgestellt. Der Tankdeckel wurde durch die Unbekannten gewaltsam geöffnet und dabei beschädigt. Insgesamt wurde Diesel im Wert von circa 300 Euro entwendet. Die Höhe des Sachschadens an dem Bagger ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07136 98030 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall zu wenden.

Heilbronn: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Aufgrund von stockendem Verkehr auf der B27 im Bereich der Karl-Wüst-Brücke in Heilbronn kam es am Dienstag, um circa 8.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer übersah, dass der Fahrer eines Audis vor ihm bremsen musste und fuhr ihm in der Folge hinten drauf. Der 30-jährige Fahrer des Audis hielt einige Meter weiter an geeigneter Stelle in einer Haltebucht an. Der Unbekannte fuhr an dem Geschädigten vorbei und setzte seine Fahrt fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 vom Polizeirevier Neckarsulm entgegengenommen.

Flein: Einfach davon gefahren - Zeugen gesucht

Einfach weitergefahren ist am Montag, um circa 11.20 Uhr ein Unbekannter mit seinem Pkw nachdem er mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß. Der Unbekannte befuhr mit seinem vermutlich silbernen Pkw die Talheimer Straße in Fahrtrichtung Horkheimer Straße in Flein. Auf der Fahrbahn stand ein ordnungsgemäß, rechts am Fahrbahnrand geparkter Pkw gestanden. Der Unbekannte wich dem Fahrzeug aus und missachtete hierbei den entgegenkommenden Audi einer 57-Jährigen. Es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der Unbekannte einfach weiter. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen circa 60-jährigen Mann, der zum Unfallzeitpunkt eine Pfeife im Mund hatte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg zu wenden.

