Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 11.04.2019

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Weinsberg: Geflohener Strafgefangener zurückgekehrt

Der aus der forensischen Klinik am Weißenhof in Weinsberg am 11.04.2019 geflohene Bernd R. ist zurückgekehrt. Er konnte am Abend des gleichen Tages von einem Mitarbeiter des Klinikums auf dem Gelände der Klinik am Weißenhof erkannt werden. Der Geflohene leistete keinen Widerstand und wurde im Beisein einer rasch eingetroffenen Polizeistreife wieder auf seiner Station untergebracht. Über den zwischenzeitlichen Aufenthalt des Geflohenen im Laufe des 11.04.2019 liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Werner Lösch

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell