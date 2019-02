POL-HN: PP Heilbronn, Stand 02.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Gemarkung Ilsfeld: Schwerer Unfall auf der L 1111 Am Samstag, 10.02.2019, gegen 21.35 Uhr, befuhr ein 51-jähriger mit seinem Audi die Landesstraße 1111 von Beilstein kommend in Richtung Ilsfeld. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer alkoholischen Beeinflussung konnte er das Fahrzeug am Kurvenausgang, kurz vor der Abzweigung nach Abstetter Hof, nicht in der Spur halten. Der Audi schleuderte frontal auf eine Verkehrsinsel zu und prallte dann mit der Fahrerseite gegen einen massiven Ampelmast. An diesem verkeilte sich das Fahrzeug und drehte sich quer zur eigentlichen Fahrtrichtung. Der Fahrer wurde in seinem stark deformierten Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Ilsfeld mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro Die L 1111 musste zur Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle bis 00.14 Uhr gesperrt werden.

