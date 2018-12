POL-HN: Verkehrsunfall mit 2 eingeklemmten Personen

Billigheim (ots) - Ein Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Frauen ereignete sich am Sonntag, gegen 12:30 Uhr auf der L 527 bei Billigheim. Eine 55-jährige Fahrerin eines Ford Focus fuhr von Sulzbach in Richtung Billigheim und drehte sich im Kurvenbereich auf nasser Fahrbahn aus noch nicht geklärter Ursache mit ihrem Pkw um die eigene Achse. Neben der Fahrbahn kippte der Pkw dann zur Seite. Dabei wurde die 22-jährige Beifahrerin mittelschwer verletzt. Beide Insassen mussten von der Feuerwehr Billigheim, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz waren, aus ihrem Auto befreit werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zwei Stunden voll gesperrt.

