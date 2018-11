POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.11.2018 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Wertheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Fahrzeuglenkerin beschädigte am Samstag, um circa 12.30 Uhr, beim rückwärts Ausparken mit ihrem Pkw einen geparkten Fiat auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bismarckstraße in Wertheim. Laut eines Zeugen soll es sich um einen dunklen Pkw Kombi mit auswärtigem Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim erbeten.

Wertheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Beim Ein- oder Ausparken muss ein Unbekannter am Samstag in dem Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.40 Uhr auf einem Parkplatz eines ehemaligen Supermarktes in der Packhofstraße in Wertheim einen geparkten Mercedes beschädigt haben. Hierbei wurde die Stoßstange hinten verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: Sinah.Moll@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell