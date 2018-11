POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.11.2018

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Brand im Haftraum

In einem Haftraum der Justizvollzugsanstalt Heilbronn ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entzündete der Häftling, der den Raum zur Tatzeit allein bewohnte, Kleidung und Papier in einem Schrank. Den Rauchmelder hatte er zuvor von der Decke abgeschraubt und unter eine Bettdecke gelegt. Während der Rauchentwicklung betätigte er einen Notruf über die Sprechanlage der Justizvollzugsanstalt. Die Beamten retteten den Häftling aus dem Haftraum und übernahmen gemeinsam mit einem Sanitäter der Justizvollzugsanstalt die Erstversorgung. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Offenes Feuer gab es nicht. Als die herbeigerufene Feuerwehr Heilbronn mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort kam, waren keine Löscharbeiten mehr vonnöten. Vorsorglich führte die Feuerwehr CO2-Messungen in dem Gebäude durch, wobei sie die Nutzung des Gebäudes, mit Ausnahme des betroffenen Haftraumes, ohne Beanstandungen freigab. Der Häftling erlitt lediglich eine leichte Verletzung am Arm. Die beiden Vollzugbeamten wurden vorsorglich untersucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell