Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Diebstahl von Bagger - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.02.2024, gegen 01.40 Uhr entwendeten Unbekannte auf einer Baustelle in der Straße "Am Roten Brühl" in Denzlingen einen roten Bagger (Telelader), der Marke Schäffer, Typ 9630T im Wert von rund 35.000 Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der Dieb den Bagger in Richtung Elzstraße auf den dort parallel verlaufenden Radweg gefahren.

Kurze Zeit später folgte dem Bagger ein Sattelzug mit weisser Fahrerkabine und ausgeschaltetem Licht. Abschließend fuhr dieser nach links in Richtung L 112. Es ist stark davon auszugehen, dass mit diesem der entwendete Bagger abtransportiert wurde.

Der Polizeiposten Denzlingen (07666-93830) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell