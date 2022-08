Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Betriebsgebäude

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.08.2022, in dem Zeitraum zwischen 01.30 Uhr bis 03.30 Uhr, gelangten Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Betriebsgebäude im Lusring. In dem Gebäude wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Auch versuchten die Unbekannten unter anderem einen Tresor aufzuhebeln, was nicht gelang. Nach Sachlage wurde nichts gestohlen. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

