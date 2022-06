Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Fotostudio - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 29.05.2022, 17 Uhr, und Dienstag, 31.05.2022, 9.30 Uhr, wurde in ein Fotostudio in der Kirchstraße in Emmendingen eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Verkaufsräumlichkeiten. Abschließend wurde Bargeld in unbekannter Höhe sowie mehrere Digitalkameras und Objektive der Marke Nikon entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

