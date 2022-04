Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Tresor aus Pflegeheim gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Römerstraße wurde aus einem Büro eines Pflegeheimes in der Nacht von Montag 04.04.2022, auf Dienstag, 05.04.2022, ein größerer Tresor gestohlen. Um in das Büro zu gelangen hebelten die Unbekannten zwei Fenster von zwei verschiedenen Büroräumlichkeiten auf. Aus einem Büro wurde ein größerer Tresor mitgenommen, welcher nach Sachlage durch das Fenster abtransportiert wurde. Im Tresor sollen sich Bargeld und Dokumente befunden haben. Der Diebstahlschaden sowie auch die Höhe des Sachschadens sind hier noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein erhofft sich Hinweise von Zeugen, da sich das Pflegeheim in einem Wohngebiet befindet. Der Abtransport des Tresores dürfte nicht geräuschlos vonstatten gegangen sein. Zudem könnte zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein. Das Polizeirevier nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07621 9797-0 entgegen.

