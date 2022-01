Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt/Dossenbach: Vorfahrtsverletzung - Rollerfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem Motorroller am Freitag, 31.12.2021, kurz vor 11.00 Uhr, die Schopfheimer Straße und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 6353 in diese einbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 44-jährige Pkw-Fahrerin, welche aus Richtung Schopfheim kam. Die Frau konnte noch bremsen und nach links ausweichen. Trotzdem kam es im Einmündungsbereich zu einer Kollision und zum Sturz des Rollerfahrers. Der Rollerfahrer wurde augenscheinlich nur leicht verletzt und wollte keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Der Motorroller musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 5.500 Euro.

