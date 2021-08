Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 20.08.2021, gegen 20.40 Uhr, befuhr eine 42-jährige Autofahrerin die Emmendinger Straße, aus dem Batzenhäusle in Waldkirch kommend. Aus bislang ungeklärten Umständen kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich die Unfallverursacherin und kam mit Ihrem Fahrzeug auf dem Dach zum Erliegen.

Im Weiteren wird der am Straßenrand geparkte Pkw auf das hinter ihm abgestellten Fahrzeug aufgeschoben. Die Fahrzeugführerin wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Freiburger Klinik verbracht. Bei Ihr konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden.

Der Sachschaden an allen Fahrzeugen wird auf rund 22.000 Euro geschätzt. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell