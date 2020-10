Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Mooswald: Körperverletzungsdelikt im Straßenverkehr- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 13.10.2020, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Berliner Allee, Fahrtrichtung Messe, zu einem Körperverletzungsdelikt im Straßenverkehr. Eine bislang unbekannte männliche Person entzündete auf dem Linksabbiegerfahrstreifen in die Elsässer Straße eine auf der Fahrbahn liegende Papiertüte. Durch eine Autofahrerin auf sein Fehlverhalten angesprochen, kam der Mann an das Fahrerfenster, zog seine Mund-Nasen-Bedeckung herunter und spuckte der Frau in das Gesicht. Im Anschluss entfernte sich die Person mit der Straßenbahn, vermutlich der Linie 4, vom Ereignisort.

Der Mann trug eine rot karierte Jacke, eine schwarze Kappe und führte viele Taschen mit sich. Er soll ca. 40-50 Jahre alt gewesen sein und sonnengebräunte Haut gehabt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Weststadt unter: 0761 - 8978780 oder rund um die Uhr mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord: 0761-8820 in Verbindung zu setzen.

dm

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Dorothea Müller

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell