Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann erleidet bei Überfall leichte Stichverletzungen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 25.09.2020, hat ein Mann in Lörrach bei einem Überfall leichte Stichverletzungen an einem Unterarm erlitten. Gegen 00:35 Uhr soll ein Unbekannter in der Grabenstraße, mit Mundschutz und Kapuze maskiert, einem 35-jährigen entgegengetreten sein und ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert haben. Als sich der Überfallene wehren wollte, habe der Tatverdächtige ein Messer gezückt und zugestochen. Während der Mann den ersten Angriffen noch ausweichen konnte, haben folgende einen zum Schutz erhobenen Unterarm des Mannes getroffen. Unter dem Eindruck dieses Angriffs habe der Überfallene seinen Geldbeutel herausgeholt und ein Geldbündel auf den Boden geworfen. Dieses nahm der Tatverdächtige an sich und flüchtete in Richtung der Tumringer Straße. Die Stichverletzungen des Mannes wurden im Krankenhaus ambulant versorgt. Dieser beschrieb den tatverdächtigen Mann wie folgt: ca. 185 cm groß, kräftige Statur, dunkler Teint, sprach deutsch mit ausländischen Akzent. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose und einen blauen Mundschutz. Die Kriminalpolizei in Lörrach bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07621 176-0, zu melden.

