Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Versuchter Einbruch in Supermarkt - Täter fliehen vom Tatort

Freiburg (ots)

In der heutigen Nacht, 08.07.2020 wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass drei unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 02:10 Uhr versuchten über das Dach eines Einkaufszentrums in der Weißweiler Straße in Kenzingen einzubrechen.

Beim Eintreffen der SStreifen flüchteten die Täter vom Dach. Da man sie noch auf dem Gelände vermutete, wurde das Gebäude umstellt und sämtliche Einsatzkräfte hinzugezogen, unter anderem einen Hubschrauber und die Feuerwehr Kenzingen samt Drehleiter. Die Fahndung verlief allerdings ergebnislos.

Auf dem Dach konnte im Nachgang Aufbruchswerkzeug festgestellt werden, allerdings war die Öffnung für einen Einstieg in das Objekt aufgrund der Größe noch nicht geeignet.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

