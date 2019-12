Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt- Unfallflucht mit Sachschaden- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 10.12.2019 gegen 19:30 Uhr kam es in der Rinkenburgerstraße in Titisee-Neustadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren beschädigte hierbei ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw an der linken Frontseite und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 9336-0, zu melden.

kf

Medienrückfragen bitte an:



Matthias Lohberger

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651/ 9336-110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell