Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auf Diebestour durch Weil am Rhein

Freiburg (ots)

79576 Weil am Rhein, Stadtgebiet

Am vergangenen Samstag gingen beim Polizeirevier Weil am Rhein mehrere Meldungen ein, dass in verschiedenen Einkaufsmärkten die Geldbörsen der Anzeigenerstatter entwendet wurden.

Demnach kam es um 09:21 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Alten Straße vermutlich zum ersten Diebstahl an diesem Tag. Während sie mit ihren Einkäufen beschäftigt war, wurde einer 63 Jahre alten Kundin aus ihrer umgehängten Handtasche die Geldbörse mit sämtlichem Inhalt entwendet.

Um 10:30 Uhr kam es zu einem weiteren Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Altweiter Hauptstraße. In diesem Fall hatte die 66 Jahre alte Kundin ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Auch hier wurde die Geldbörse entwendet, während die Kundin mit ihren Einkäufen beschäftigt war.

Zum nächsten Diebstahl kam es um 11:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Weiler Rathausplatz. Als auch hier eine Kundin ihre Handtasche am Einkaufswagen zurückgelassen hatte, wurde deren Geldbörse entwendet.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei männliche Personen mit folgender Beschreibung: ca. 165 cm groß, ost-europäische Erscheinung, eine der Personen ist eher schlank, die andere Person korpulent. Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 in Verbindung setzen.

OW/RW gg/FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell