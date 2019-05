Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Wohnung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.05.19, zwischen 18.30 und 23 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Belchenstraße eingebrochen. Der Täter hebelte eine Balkontüre auf und durchsuchte die Wohnung. Es wurde Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

