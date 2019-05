Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Bad Säckingen: Fahrraddiebe ermittelt - Anhänger voller Diebesgut" - Fahrradbesitzer gesucht!

Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht im Rahmen ihrer Ermittlungen gegen die drei mutmaßlichen Fahrraddiebe nach den Eigentümer weiterer Fahrräder, die auf dem beschlagnahmten Anhänger verwahrt waren. Im Einzelnen handelt es sich dabei um drei Mountainbikes ("Golden Wheel"/gelb, "Gooter"/rot-schwarz, "Mountec"/orange-schwarz), ein Herrenrad mit der Aufschrift "Leopard Star Cat" in weiß-grün-schwarz mit lilafarbenen Flaschenhalter und einem Kinderfahrrad "Little Tiger" mit schwarzen Tupfen und weißen Felgen. Die Besitzer der beschriebenen Räder sollen sich bitte beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, melden.

Meldung vom 20.05.2019:

Drei mutmaßliche Fahrraddiebe sind am Wochenende in Bad Säckingen überführt worden. Der Polizei wurde am Samstag der Diebstahl zweier Fahrräder aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Ermittlungen und Hinweise der Bewohner brachten die Polizei auf die richtige Spur. Ein verdächtiges Fahrzeug wurde in der Nähe überprüft und siehe da, die beiden entwendeten Fahrräder waren in einem mitgeführten Anhänger verstaut. Der Anhänger wurde beschlagnahmt. Darauf befanden sich noch weitere Fahrräder und ein Mofa. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die drei Männer im Alter von 38 bis 44 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

