Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - 2 Sachbeschädigungen am letzten Wochenende in der Festhallenstraße

Freiburg (ots)

Löffingen - Zunächst wurden im Zeitraum zwischen dem 26.04.2019, 16:00 Uhr und Samstag, 27.04.2019, 08:00 Uhr an der Rückseite der Festhalle zwei Fensterscheiben mit unbekanntem Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200.- Euro. Hinweise auf mögliche Täter liegen hier nicht vor. Am Sonntag dem 28.04.2019, gg. 17.30 Uhr konnte ein Zeuge mehrere jugendliche Personen vor dem Eingangsbereich der Grundschule stehen sehen. Nachdem sie den Zeugen erblickt hatten, rannten diese Personen jedoch weg. Die Nachschau des Zeugen ergab, dass im Eingangbereich die dortigen Lampen beschädigt waren. Es liegt ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.- Euro vor. Die insgesamt 7 Personen die vor dem Zeugen weggerannt sind, werden nun vom sachbearbeitenden Polizeiposten Löffingen gesucht, denn sie könnten evtl. sachdienliche Angaben zu den Beschädigungen machen, was dann zur Lösung der Falles beitragen könnte. Hinweise dass die jugendlichen Personen für die Beschädigungen verantwortlich sind, liegen bislang nicht vor. Der Polizeiposten Löffingen, Tel: 07654/806060, aber auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell