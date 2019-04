Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abschlussmeldung - Riegel am Kaiserstuhl (BAB 5): Lastwagen brennt auf der A5 - Autobahn gesperrt - wieder frei

Freiburg (ots)

Mittlerweile ist der LKW geborgen. Die Autobahn ist für den Fahrzeugverkehr wieder frei gegeben, allerdings löst sich der Stau, welcher bis zur Anschlussstelle Herbolzheim reicht, nur langsam auf.

POL-FR: 1. Folgemeldung - Riegel am Kaiserstuhl (BAB 5): Lastwagen brennt auf der A5 - Autobahn gesperrt Der Lkw ist gelöscht. Möglicherweise handelte es sich um einen technischen Defekt. Aufgrund der Sperrung baute sich der Stau mittlerweile bis in den Bereich Herbolzheim auf. Obwohl der Fahrzeugverkehr teilweise wieder fließen kann, ist damit zu rechnen, dass die Behinderungen noch über den Feierabendverkehr hinaus andauern werden. Die Bergung des ausgebrannten Fahrzeugwracks wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Mit weiteren Sperrungen während der Bergungsarbeiten muss gerechnet werden.

Erstmeldung: Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Riegel und Teningen, in Fahrtrichtung Basel, derzeit gesperrt. Der Verkehr wird in Riegel ausgeleitet. Die Löscharbeiten sind im Gange. Über Verletzte gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Es wird nachberichtet.

