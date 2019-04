Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Dreister Einbruch am helllichten Tage

Freiburg (ots)

Breisach. Bislang unbekannte Täter brechen am Donnerstag, zwischen 08 Uhr und 11.45 Uhr, in das Praxishaus im neuen Weg in Breisach ein. Hier werden aus verschiedenen Kellerräumen diverse Sachen entwendet. Unter anderem einige Wein-und Sektflaschen und ein blaues Pegasus Damen Trekkingrad. Die Täter müssen das Diebesgut in dieser Zeit über den Neuen Weg transportiert haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach in Verbindung zu setzen.

