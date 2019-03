Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Waldkirch, L 186 zwischen Kandel und Glottertal: +++ Tödlicher Verkehrsunfall - Pkw gerät in Brand - 70-jähriger Fahrer stirbt an der Unfallstelle +++

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (21. März), kurz nach 14 Uhr, auf der L 186 zwischen Kandel und Glottertal kam ein 70-jähriger Autofahrer ums Leben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes fuhr der Mann mit seinem Pkw, Marke KIA, talwärts in Richtung Glottertal und kam im Bereich des "Schwarzmoos-Parkplatzes" ("Schwarzmoos-Lift") aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen die Schutzplanke und geriet in Brand. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei hat bislang keine Hinweise darauf, dass andere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des ausgebrannten Fahrzeuges musste die L 186 komplett gesperrt werden.

Falls es Zeugen zu dem Geschehen gibt, werden diese gebeten, sich mit der Freiburger Verkehrspolizei unter Telefon 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

Stand: 21/03/2019 - 16.30 Uhr

wr

