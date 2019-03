Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erfolgreiche Alkohol-und Drogenkontrollen

Landkreis Lörrach/Stadt Rheinfelden (ots)

Sowohl am Freitag als auch am Samstag konnten durch Streifen des Polizeireviers Rheinfelden mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. So konnten sowohl bei einem 34-Jährigen Fahrer eines Pizzalieferdienstes als auch bei einem 19-Jährigen Rollerfahrer Hinweise auf den Konsum von Cannabis erlangt werden. Des Weiteren wurde bei einem 24-sowie einem 36-Jährigen, welche gemeinsam nach einem Kneipenbesuch auf ihren Fahrrädern auf dem Nachhauseweg waren, eine erhebliche alkoholische Beeinflussung festgestellt. Beide waren mit jeweils rund zwei Promille erheblich alkoholisiert. Sämtliche Verkehrsteilnehmer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und gelangen wegen Fahrens unter Alkohol-/Drogeneinwirkung bzw. Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige. Eine höhere Geldbuße von mindestens 1000 EUR sowie drei Monaten Fahrverbot dürfte den Pizzalieferanten erwarten, da dieser bereits vor einigen Wochen wegen desselben Verstoßes zur Anzeige gelangte. RR/Wü FLZ/AI

