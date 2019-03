Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: BMW zerkratzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf einem Parkplatz in der Badstraße in Bad Bellingen wurde bereits am Montag, zwischen 13.30 und 14.45 Uhr, ein BMW zerkratzt. Während der kurzen Abwesenheit des Eigentümers wurde die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand großflächig beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626/97780-0, sucht Zeugen.

