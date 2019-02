Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Merzhausen: Einbrüche in vier Wohnhäuser - Zeugenhinweis hilft der Polizei bei der Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Freiburg (ots)

Bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen können Hinweise aus der Bevölkerung wertvolle Ermittlungsansätze liefern. Am Donnerstag, 14.02.2019, erwies sich ein solcher Hinweis als besonders hilfreich.

In den Abendstunden wurden der Polizei insgesamt vier Wohnungseinbrüche in Merzhausen gemeldet. Die Häuser, die im Bereich "Am Mühlebuck" und "Im Eckartshof" gelegen waren, wurden nach Geld und Schmuck durchforstet. Gegen 20:10 Uhr konnte ein Zeuge verdächtige Personen auf einem Nachbargrundstück beobachten. Er teilte der Polizei seine Beobachtungen umgehend mit. Kurz nach Mitternacht überprüften Beamte des Polizeireviers Freiburg-Süd ein Fahrzeug im Bereich der Hexentalstraße. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung und weiterer Indizien, die sich bei der Kontrolle ergaben, schöpften die Beamten Verdacht, dass es sich bei den Insassen um die gesuchten Einbrecher handeln könnte. Die beiden Personen wurden vorläufig festgenommen. Es handelte sich um einen 22-jährigen Mann mit kroatischer und einen 30-jährigen Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit. Am Freitag, 15.02.1019, stellte die Staatsanwaltschaft Freiburg beim zuständigen Amtsgericht den Antrag auf Untersuchungshaft für die beiden dringend Tatverdächtigen. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Freiburg wird im Rahmen der Ermittlungen auch der Frage nachgehen, ob weitere zurückliegende Einbrüche auf das Konto der beiden Tatverdächtigen gehen könnten.

Zeugen, die am Donnerstagabend, 14.02.2019, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Merzhausen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Freiburg zu melden (Tel. 0761 882-5777).

