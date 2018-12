POL-FR: Inzlingen: Auto fährt gegen Baum

Freiburg (ots) - Erst am Samstagmorgen wurde bekannt, dass es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Lörrach und Inzlingen gekommen war. Aus bislang unbekannter Ursache soll eine 37jährige Frau im Bereich der Buttenberghütte vom Weg abgekommen und gegen einen Baum gefahren sein. Hierdurch wurde der Opel erheblich beschädigt. Auch am Baum entstand ein noch nicht näher bekannter Sachschaden. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet um Hinweise.

