Freiburg (ots) - Lörrach: Feuerwehr löscht brennenden Baum

Auf dem Gelände der Hellbergschule in Lörrach-Brombach brannte am Freitagabend ein Baum. Das Feuer war um 21:40 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen am Ort des Geschehens war, brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Baum wurde beschädigt, ist jedoch nicht einsturzgefährdet. Auf dem Areal wurden drei Jugendlichen gesehen, die nach Brandausbruch die Örtlichkeit schnell verließen. Möglicherweise haben diese etwas mit dem Feuer zu tun. Alle waren dunkel bekleidet, einer trug eine weiße Basecap. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-500) ermittelt.

Lörrach: Schlägerei vor Musikbar - Zeugensuche!

Zu einer Auseinandersetzung vor einer Musikbar in der Marie-Curie-Straße wurde in der Nacht zum Sonntag die Polizei gerufen. Vier Männer schlugen sich dort. Von der Polizei konnten noch zwei im Alter von 22 und 37 Jahren angetroffen werden, zwei waren flüchtig. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und gab an, dass die zwei Angetroffenen die anderen unvermittelt angegriffen hätten, die sich dann wehrten. Leichte Verletzungen zeugten von dem Schlagabtausch. Da sich noch weitere Personen dort aufhielten, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach zu melden (Kontakt 07621 176-500).

