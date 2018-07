POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Unbekannter greift 8-Jährige auf dem Schulweg an

Freiburg (ots) - Am 03.07.2018 sprach ein unbekannter Mann zwischen 07.35 Uhr und 07.45 Uhr ein Mädchen im Bereich der Sonnenbergstraße/ Ecke Sickingerstraße an und fragte sie, was sie hier mache. Die 8-Jährige entgegnete, dass sie auf dem Weg zur Schule sei, woraufhin der Mann sie packte und hochhob. Das Mädchen begann zu schreien und stieß den Mann von sich weg, woraufhin er in unbekannte Richtung flüchtete.

Der unbekannte Mann hatte eine Bierflasche in der Hand und wird von dem Mädchen wie folgt beschrieben: Zwischen 18 und 30 Jahren alt, ca. 180cm groß, schlank, dunkles Haar, an den Seiten kürzer rasiert, helle Hautfarbe, kein auffälliger Akzent oder Dialekt. Der Mann trug eine schwarze Softshell-Jacke, eine schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe (vermutlich Adidas-Sneakers). Auffallend ist, dass der Mann einen Nasenring trug.

Der Polizeiposten Littenweiler hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0761/55756022 oder rund um die Uhr unter Tel: 0761-8824421.

