Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gaildorf: Diebstahl von Elektrokabel - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Donnerstag 16 Uhr bis Freitag 13.30 Uhr wurde im Zimmerfeld in eine Feldscheuer eingebrochen. Der unbekannte Täter öffnete mit einem Bolzenscheider das Bügelschloss und entwendete u.a. mehrere Meter Gummi- und Elektrokabel. Der Wert des Diebesgutes ist aktuell noch unklar. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter Tel. 07971/95090 entgegen.

Langenburg: Betrunkener verursacht Unfall

Ein 23-jähriger Honda-Fahrer befuhr am Samstagmorgen gegen 3.00 Uhr die Landstraße 1033 von Langenburg in Richtung Königsmühle. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Sachschaden an der Leitplanke beträgt ca. 400 Euro. Bei dem Sachschaden am Honda handelt es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Der Mann musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen und er muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rot am See: Unfall beim Abbiegen

Eine 75-jährige Daimler-Fahrerin befuhr Freitagabend gegen 17.30 Uhr die Landesstraße 1040 und bog in die Bundesstraße 290 in Richtung Rot am See ein. Hierbei bog sie zu früh ab und kollidierte noch im Kreuzungsbereich mit einem in die Landstraße in Richtung Wallhausen einbiegenden Audi. Durch den Aufprall am Hinterrad drehte sich der Audi um 180 Grad. Der Sachschaden an der B-Klasse beläuft sich auf ca. 2.000 Euro - beim Audi A1 wird der Schaden mit ca. 3.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise bei dem Verkehrsunfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell