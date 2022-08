Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugenaufruf für das Polizeirevier Fellbach

Aalen (ots)

Fellbach: Streit in U-Bahn

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr wollte ein 45-jähriger Mann mit seinem Hund an der Haltestelle Uff-Kirchhof in Stuttgart in die U 1 nach Fellbach einsteigen. Beim Einsteigen in die Bahn ging die Türe mehrfach auf und zu und traf den Herrn. Gegen 16:45 Uhr befand man sich dann an der Haltestelle Lutherkirche in Fellbach. Als der Fahrgast dort den U-Bahnfahrer wegen der Tür ansprach, kam es zu einem verbalen Streit und einer Schubserei. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711/5772-0 zu melden. Speziell hier wird eine Zeugin gesucht, welche direkt an der Fahrerkabine vorne rechts saß. Sie hat dunkel schwarze, schulterlange Haare.

