POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Streitigkeiten in Asylbewerberwohnheim - Unfälle

Kernen im Remstal: Streitigkeiten in Wohnheim

Aus noch unbekannten Gründen gerieten am Mittwochabend drei Bewohner einer Asylunterkunft in Streit. Die Männer im Alter von 26, 35 und 39 Jahren gingen mit verschiedensten Gegenständen, wie z.B. Fahrradfelge, Glasflasche und Holzstock aufeinander los und verletzten sich gegenseitig. Deshalb war neben dem Rettungsdienst die Polizei mit zunächst sechs Polizeistreifen im Einsatz. Die Lage konnte letztlich wieder beruhigt bzw. geschlichtet werden. Alle drei Beteiligte wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Die näheren Ermittlungen hierzu dauern an.

Winnenden: Lkw contra Pkw

Ein 47-jähriger Fahrer eines Sattelzugs befuhr am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr die L 1140 und übersah beim Linksabbiegen in Richtung Waiblinger Straße einen neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Pkw VW. Beim seitlichen Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Kreuzungsbereich war kurzfristig blockiert, sodass es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Im Kreuzungsbereich Winnender Straße zur Reinhardstraße kam es am Donnerstag gegen 7.20 Uhr zu einem Unfall. Ein 37-jähriger Seat-Fahrer missachtete die Vorfahrtsregel und stieß mit einer Seat-Lenkerin zusammen, die dem querenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Es entstand beim Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Winnenden: Scheibe eingeworfen

Auf dem P+R Parkplatz in der Schwaikheimer Straße haben in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte die Seitenscheibe eines dort parkenden Pkw Alfa Romeo mit einem Stein eingeworfen. Am Pkw entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Wer hierzu Beobachtungen machte, sollte sich bitte mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

