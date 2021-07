Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall bis 12:00

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Parkrempler am Kocherquartier

Am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kocherquartiers zu einem Unfall. Eine 27-jährige Ford-Lenkerin und eine 41-jährige VW-Fahrerin parkten jeweils Rückwärts aus und stießen dabei zusammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5500 Euro.

Fichtenau: Unfall mit Leichtverletztem

Am Samstag gegen 14:00 Uhr fuhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer auf der L2218 zwischen Neustädtlein und der Landesgrenze. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Kirchberg an der Jagst / Braunsbach: zwei Unfälle mit demselben Fahrzeug

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr fuhr in der Ahornstraße ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache gegen zwei geparkte Pkw. Durch einen Zeugen wurde das Kennzeichen des Volvos bekannt. Gegen 23:33 Uhr kam es dann mit demselben Pkw auf der BAB 6 im Bereich der Anschlussstelle Schwäbisch Hall zu einem Unfall, bei dem der Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Der 40-jährige Fahrer war hierbei stark alkoholisiert und blieb unverletzt.

Frankenhardt: Unfall mit Sachschaden:

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr kam ein 19-jähriger BMW-Fahrer im Bereich Sandberg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell