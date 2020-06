Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Abtsgmünd: Frontalkollision zwischen Motorrad und Auto

Abtsgmünd (ots)

Am Mittwoch kurz vor 15:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW-Maschine in einer Gruppe die B19 aus Richtung Abtsgmünd in Fahrtrichtung Untergröningen. Nach ersten Erkenntnissen kam der junge Fahrer zwischen Schäufele und Wöllstein in einer langen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Audi. Nach dem Unfall schleuderte es den 23-Jährigen samt seiner Maschine nach links von der Fahrbahn, wo er nach rund 100 Metern in einer Wiese zum Liegen kam. Die Audi-Fahrerin verlor in Folge der Kollision ebenfalls die Kontrolle über das Fahrzeug, weshalb dieses nach rechts von der Fahrbahn kam und dort in einer Böschung zum Liegen kam. Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Audi-Fahrerin wurde ebenfalls medizinisch untersucht. Auch ein Rettungshubschrauber war kurzzeitig im Einsatz. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die B19 blieb in Folge des Unfalls einspurig befahrbar. Aktuell (Stand: 16:00 Uhr) läuft die Unfallaufnahme noch.

