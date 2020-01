POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Edelstahlleuchte entwendet

Polizeipräsidium Aalen

Gaildorf: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Von der Geradeausspur der Schloßstraße wollte ein 40-jähriger Suzuki-Lenker am Freitag um 09:40 Uhr auf die Rechtsabbiegespur in Richtung Kirchstraße wechseln. Hierbei übersah der Suzuki-Lenker einen Daimler-Benz eines 23-Jährigen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Schwäbisch Hall: Edelstahlleuchte entwendet

Eine Edelstahlleuchte, die an einer Auffahrt zu einem Wohnhaus in der Jahnstraße montiert war, wurde zwischen Donnerstagabend und freitagfrüh entwendet. Die Stromkabel wurden durchgezwickt. Die Leuchte hatte einen Wert von etwa 200 Euro.

