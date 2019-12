POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Zigarettemautomat aufgebrochen, Dieseldiebstahl

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Von der Eichendorfstraße wollte am Donnerstag um 13:45 Uhr ein 54-jähriger Nissan-Lenker nach rechts in die Haller Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende 41-jährige Mitsubishi-Lenkerin. Im Anschluss an die Kollision drehte sich der Mitsubishi und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten LKW-Anhänger. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Zigarettenautomat am Berliner Platz wurde am Freitagmorgen gegen 04:20 Uhr mit brachialer Gewalt aufgebrochen und daraus die Geldkassette entwendet. Ein vermeintlicher Dieb flüchtete in Richtung eines dortigen Wohngebäudes. Das verwendete Einbruchswerkzeug konnte vor dem Gebäude aufgefunden werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Mit ihrem Ford Fiesta befuhr am Donnerstag um kurz nach 14 Uhr eine 44-jährige Frau die Roßfelder Hauptstraße in Richtung Altenmünster. Auf Höhe einer dortigen Betriebsausfahrt übersah die Ford-Lenkerin, dass die beiden vor ihr fahrenden Fahrzeuge anhielten. Aus Unachtsamkeit fuhr sie nahezu ungebremst auf den bereits stehenden Mazda eines 63-Jährigen auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Mazda auf den davor stehenden VW Passat eines 77-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die Ford-Lenkerin und ihre 11-jährige Mitfahrerin sowie der Mazda-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Wolpertshausen: Straßenlaterne beschädigt

Mit seiner Sattelzugmaschine beschädigte ein 40-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr eine in der Straße Süßwiesen aufgestellte Straßenlaterne, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Pkw Fiat Bravo, der auf einem Parkplatz beim Gemeindezentrum in der Berliner Straße abgestellt war. Die Beschädigungen entstanden am Donnerstag zwischen 17.40 und 20.15 Uhr.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 400-0 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall nachträglich angezeigt

Am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr meldete eine 69-Jährige einen Verkehrsunfall, der sich bereits gegen 13 Uhr ereignet hatte. Angaben der 69-Jährigen zufolge musste sie ihren Pkw Ford am Kreisverkehr Sudetenweg/Neue Reifensteige anhalten. Ein 13 Jahre alter Radfahrer, der von rechts herangefahren kam, prallte gegen den Kotflügel ihres Fahrzeuges und stürzte zu Boden. Die Autofahrerin kümmerte sich um den Jugendlichen, der offenbar nicht verletzt worden war, und brachte ihn nach Hause. An ihrem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 28-Jährige ihren Seat am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der Landesstraße 1060 / Dörrenzimmern anhalten. Dies erkannte ein 25-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf das stehende Fahrzeug auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Obersontheim: Unfall beim Überholen

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstand. Gegen 16 Uhr setzte ein 48-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Landesstraße 1066 zwischen Engelhofen und Mittelfischach zum Überholen an. Der 42 Jahre alte Fahrer eines BMW, der vor dem VW fuhr, scherte ebenfalls zum Überholen aus, da er das Fahrzeug nicht bemerkt hatte. Der 48-Jährige leitete, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung ein, wodurch sein Fahrzeug jedoch gegen den Anhänger des BMW geschleudert wurde.

Wolpertshausen: Diesel abgezapft

Zwischen Mittwochabend 21 Uhr und Donnerstagmorgen 7 Uhr zapften Unbekannte aus einem Bagger, der im Brunnenweg abgestellt war, rund 60 Liter Diesel ab. Aufgrund der vorgefundenen Spuren muss davon ausgegangen werden, dass die Täter zu Fuß einige Meter weiterliefen und den Diesel dann in ein Fahrzeug verluden. Die Tatörtlichkeit befindet sich in einer Sackgasse, welche in einem Privatweg endet.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Ilshofen, Tel.: 07904 94000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw Toyota beschädigte, der in diesem Zeitraum im Steinbeisweg abgestellt war.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 400-0.

Untermünkheim: 8000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Auf der BAB A6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall fuhr ein 56-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf den Lkw eines 51-Jährigen auf, wodurch ein Gesamtschaden von rund 8500 Euro entstand.

