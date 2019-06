Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw-Diebstahl, Einbruch, Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Pkw-Diebstahl

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag wurde ein grauer Ford Fiesta entwendet, der im Seelenbachweg abgestellt war. An dem sechs Jahre alten Fahrzeug waren die Kennzeichen GD-S1979 angebracht. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Autos nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Rund 2500 Euro Schaden verursachte eine 18-jährige Audi-Fahrerin, als sie am Dienstag gegen 20 Uhr beim Ausparken im Emilie-Fritz-Weg gegen einen Mercedes stieß.

Schwäbisch Gmünd: Falscher Alarm

Aufmerksame Anwohner meldeten am Dienstagmittag, kurz nach 12 Uhr einen Mann, der augenscheinlich gewaltsam eine Terrassentüre zu einer Wohnung in der Kettelerstraße aufdrückte und sich so Zugang verschaffte. Der beschriebene Mann konnte kurz darauf durch die hinzugerufenen Polizisten im Garten des Gebäudes festgestellt und dingfest gemacht werden. Wie sich schnell herausstellte, wohnt der 47-Jährige dort und hatte lediglich keinen Schlüssel dabei, um in seine Wohnung zu kommen.

Aalen: Geschwindigkeit unterschätzt

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 55-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 5.35 Uhr mit seinem Pkw Toyota auf die Steinertgasse ein. Dabei unterschätzte er wohl die Geschwindigkeit eines heranfahrenden Pkw VW, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 40 Jahre alte VW-Fahrerin blieben unverletzt.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstand. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw VW auf den Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Carl-Zeiss-Straße ein. Dabei übersah er den Pkw VW Touran einer 39-Jährigen und streifte diesen.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw Ford beschädigte, der auf einem Kundenparkplatz in der Wilhelm-Merz-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Radfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 30 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zu. Kurz vor 16 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Toyota die Curfeßstraße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Turmstraße übersah er den auf dem Radweg kreuzenden E-Bike-Fahrer und erfasste ihn, weshalb dieser zu Boden stürzte. Am Fahrzeug entstand lediglich leichter Sachschaden.

Aalen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 37-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit seinem Sattelzug einen in der Carl-Zeiss-Straße abgestellten Pkw Toyota, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Oberkochen: Gegen Poller gefahren

Rückwärts parkte ein 57-Jähriger seinen Pkw VW am Dienstagmittag gegen 15.15 Uhr in der Dreißentalstraße aus. Dabei fuhr er mit dem Fahrzeug gegen einen Poller, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Westhausen: In Schule eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Freitag, 7.6. und Dienstagmorgen 9.30 Uhr drangen Unbekannte in die Propsteischule in der Jahnstraße ein, wo sie im Sekretariat Schränke und Schubladen durchsuchten. Die Täter brachen auch die Türe zum angrenzenden Rektorat auf und entwendeten von dort eine vorgefundene Geldkassette, in der sich jedoch lediglich ein geringer Bargeldbetrag befand. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Westhauen: Unfall beim Überholen

Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr setzte ein 24-Jähriger auf der B 29 zwischen Westhausen und der Abzweigung Kapfenburg mit seinem VW Golf zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste er den Überholvorgang abbrechen und scherte wieder hinter dem Lkw ein. Dabei streifte er diesen, wobei ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen; er wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt.

Ellwangen: Verkehrszeichen beschädigt

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, als er ein Verkehrsschild beschädigte, das an der Zufahrt zum Bucher Stausee aufgestellt ist. Die Beschädigungen wurden kurz nach 12 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: 4000 Euro Sachschaden

Auf rund 4000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den eine 81-Jährige am Dienstagvormittag verursachte. Gegen 11.30 Uhr ordnete sie sich mit ihrem Pkw VW Golf zunächst an der Kreuzung An der Jagst / Siemensstraße auf der rechten Spur ein. Beim Umschalten der Ampel scherte die Dame dann unvermittelt nach links aus, um anschließend nach rechts abzubiegen. Dabei streifte sie einen neben ihr fahrenden Lkw.

Tannhausen: Vorfahrt missachtet

12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 9.15 Uhr an der Kreuzung der L1070/L1076 bei Riepach ereignete. Ein 25-Jähriger missachtet mit seinem VW Crafter dort die Vorfahrt eines 75-jährigen Fahrers eines Toyota Land Cruisers. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

