Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Aalen (ots)

Mainhardt: Auffahrunfall

Ein 30 Jahre alter VW Golf-Fahrer befuhr am Dienstag kurz vor 7:00 Uhr die Hauptstraße in Richtung Heilbronner Straße, um hier in Richtung Hohe Straße abzubiegen. Ein nachfolgender 28 Jahre alter Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf den Golf auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell