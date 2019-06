POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Schorndorf, beschädigte Pkw in Waiblingen

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Unfall beim Überholen

Am Freitag gegen 14:00 Uhr überholte ein 53-jähriger Motorradfahrer in der Gmünder Straße stadteinwärts mehrere langsam fahrende Pkw. Eine 27-Jährige bog zeitgleich mit ihrem Pkw nach links in die Straße "Bei der Porzellanmanufaktur" ab, ohne auf den überholenden Motorradfahrer zu achten. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Waiblingen: Autospiegel abgetreten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwischen 21:30 und 07:00 Uhr mehrere geparkte Fahrzeuge in der Gänsäckerstraße beschädigt. An mindestens fünf Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Tel.: 07151 950-422 zu melden.

