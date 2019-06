Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09.50 Uhr: Verkehrsunfälle und Einbrüche

Aalen (ots)

Pkw stößt mit Linienbus zusammen Aalen-Beuren Am Freitag, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Daimler-Fahrer die L 1080 in Richtung Hohenlohe. In einer Linkskurve der Ortsdurchfahrt von Beuren prallte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegen kommenden Linienbus zusammen. Durch den Zusammenprall wird zum Glück niemand verletzt. an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 20000 Euro.

In Vereinsheim eingebrochen Frickenhofen Unbekannte brachen zwischen Sonntag und Freitag in das Vereinsheim des SV Frickenhofen im Halbrunnen ein. Nachdem sie eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, entwendeten sie aus einer Kasse einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, sich unter Tel. 07171/358-0 zu melden.

In Wohnhaus eingebrochen Bopfingen Zwischen Donnerstag letzter Wochen und Freitag dieser Woche, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Burgsteige ein. Die Täter schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss ein und durchwühlten anschließend alle Räume. Dabei entwendeten sie Schmuck und persönliche Gegenstände. Die Polizei Ellwangen bittet Zeugen, sich unter Tel. 07961/930-0 zu melden.

Pkw beim Einparken beschädigt Aalen Eine 38-jährige BMW-Lenkerin wollte am Freitag, gegen 23.50 Uhr, auf einem Parkplatz in der Edurad-Pfeifer-Straße einparken. Dabei beschädigte sie einen abgestellten Porsche und verursachte einen Sachschaden von 5500 Euro.

