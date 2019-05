Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:Gemeinsame PM der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des PP Aalen, Einbrüche, Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Essingen: Bei Einbruch festgenommen

Zwei 48 und 44 Jahre alte Männer konnten am Donnerstagabend von Beamten des Polizeireviers Aalen während eines Einbruchs festgenommen werden. Ein Mitarbeiter einer Firma in der Berndt-Ulrich-Scholz-Straße hatte die Polizei kurz nach 23 Uhr verständigt, als ein Alarm im Gebäude ausgelöst wurde. Mehrere Streifenwagen fuhren die Örtlichkeit an, wo sie auf dem Areal zwei Männer feststellten. Beim Erkennen der Polizei flüchteten die beiden, wobei einer noch auf dem Gelände festgehalten werden konnte. Der andere Täter wurde bei dem Versuch, sich in einem Gebüsch zu verstecken, ebenfalls durch Beamte des Aalener Reviers festgenommen. Auf dem Firmenareal hatten die zwei Männer eine Schubkarre bereitgestellt, neben der sich bereits mehrere Kupferkabel befanden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde gegen beide Männer ein Haftbefehl erlassen. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Aalen: Motorroller gestohlen

Zwischen Donnerstag, 13:30 Uhr und Freitag, 5:30 Uhr haben Unbekannte einen auf einem Parkplatz in der Sankt-Johann-Straße geparkten Motorroller der Marke Aprilia entwendet. Der Wert des Rollers liegt bei etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Aalen unter Telefon 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Fehler beim Ausparken

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem missglückten Ausparkversuch am Freitag gegen 10:40 Uhr in der Steinertgasse. Eine 73-jährige Ford-Fahrerin wollte rückwärts ausparken und fuhr hierbei auf einen Mercedes auf.

Neresheim: Einbruch in Autohaus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich Unbekannte - vermutlich gegen 2:00 Uhr - Zutritt zu den Räumen eines Autohauses in der Neresheimer Straße verschafft. Die Eindringlinge haben dann die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Neresheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07326 919001 zu melden.

Oberkochen: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

In der Montebellunastraße haben Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag, 9:00 Uhr zwei Autos aufgebrochen und durchwühlt. Entwendet wurde ein geringer Bargeldbetrag.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Oberkochen unter Telefon 07364 955990.

Ellwangen: Auseinandersetzung auf Marktplatz - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen gegen 10:15 Uhr fuhr ein 26-Jähriger einen 75-Jährigen leicht mit dem Fahrrad von hinten an. Als der Senior den Mann darauf ansprach reagierte dieser sofort aggressiv und drohte dem 75Jährigen mit Schlägen. Der ältere Herr flüchtete darauf hin zu Fuß und rief um Hilfe. Dies bemerkten zwei junge Männer, die dem Mann zu Hilfe kamen. Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den zwei Helfern und dem 26-Jährigen. Der 26-entriss einem der Helfer einen Rucksack und warf diesen dann wenig später im Vorbeifahren vor das Gebäude des Polizeireviers Ellwangen. Der Wachhabende bemerkte dies und konnte so den 26-Jährigen identifizieren.

Die Polizei Ellwangen bittet die beiden jungen Helfer und weitere Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus im Rübezahlweg. Dort durchsuchten der oder die Täter sämtliche Räume. Ob und welche Gegenstände von den Eindringlingen entwendet wurden, ist aktuell noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei Ellwangen bittet Zeugen, die im Bereich Rübezahlweg zur Tatzeit verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrerin im Kreisverkehr übersehen

Am Freitag kurz vor 11:00 Uhr fuhr eine 28-jährige Opel-Fahrerin von der Heugenstraße kommend langsam in den Kreisverkehr ein und übersah dabei eine aus der Josefstraße und sich bereits im Kreisverkehr befindliche 58-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die Radfahrerin über die Motorhaube stürzte. Sie wurde dabei verletzt. Es entstand auch Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer beschädigt Auto - Zeugen gesucht

Bereits am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Radfahrer, der in der Straße Freudental auf dem Gehweg unterwegs war, vermutlich im Vorbeifahren einen dort geparkten PKW der Marke Ford. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171 358-0

