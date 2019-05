POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfall, Feuerwehreinsatz

Polizeipräsidium Aalen

Urbach: Roller beschädigt

Am Mittwoch, zwischen 07:40 Uhr und 19:15 Uhr wurde ein am Urbacher Bahnhof abgestellter Motorroller durch bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Geschädigte stellte seinen Roller am Morgen am dortigen Zweiradabstellplatz ab, abends stand er dann ca. vier Meter entfernt und wies auf der rechten Seite Beschädigungen auf. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Roller umgeworfen und anschließend wieder aufgestellt wurde. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Plüderhausen, Tel. 07181 81344.

Schorndorf: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Benzstraße wurde am Freitagmittag, kurz vor 12 Uhr ein 22-jähriger Fahrer eines Renault Twingo leicht verletzt. Ein 80 Jahre alter VW-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen von der Nicolaus-Otto-Straße in die Benzstraße die Vorfahrt des jungen Mannes und kollidierte mit diesem. An beiden Pkw entstand Sachschaden, der Renault-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Weissach im Tal: Brennender Grill verursacht Feuerwehreinsatz

Eine 25-jährige Frau wollte am Freitagvormittag, gegen 09:40 Uhr das gute Wetter ausnutzen und auf ihrem Balkon in der Jägerhalde grillen. Vermutlich aufgrund eines undichten Gasschlauches fing der Grill Feuer. Ein Nachbar konnte diesen mittels Feuerlöscher schnell löschen, der Grill wurde leicht beschädigt. Die zwischenzeitlich verständigte Freiwillige Feuerwehr Weissach im Tal, die mit 10 Einsatzkräften vor Ort war, konnte daher schnell wieder abrücken.

