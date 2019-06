Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 09.50 Uhr: Verkehrsunfall - Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen Crailsheim Am Freitagabend, gegen 22.52 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Daimler-Lenker die L 1066 in Richtung Crailsheim. Kurz vor Crailsheim kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich sein Pkw mehrfach. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. an seinem Daimler entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

