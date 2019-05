Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Waiblingen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Radfahrerin übersehen

In der Schorndorfer Straße übersah ein 58-jähriger VW-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände eine auf dem dortigen Radweg fahrende Frau. Die 52-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, stürzte über die Motorhaube und verletzte sich leicht. Vorsichtshalber wurde ein Rettungswagen beordert. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Emil-Münz-Straße/Mayenner Straße ereignete sich am Dienstag ein Unfall, bei dem rund 12.000 Euro Schaden entstand. Eine 50-jährige VW-Fahrerin missachtete dort gegen 17 Uhr die Vorfahrt eines 23-jährigen Audi-Fahrers. Beide Beteiligt blieben unverletzt.

Waiblingen: Unfall mit Omnibus

An einem Bussteig am Bahnhof streifte eine 25-jährige Citroen-Fahrerin einen Omnibus, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall, der sich am Dienstag gegen 6.30 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Rund 5500 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr am Alten Postplatz. Ein 84-jähriger VW-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel den BMW eines 34-Jährigen, sodass es zum Unfall kam.

Backnang: Lkw streifte Pkw

Eine 52-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Dienstag kurz nach 8 Uhr die B 14 in Richtung Backnang. Bei Waldrems am Ende des mehrspurigen Ausbaus staute sich der Verkehr. Die Autofahrerin stand mit ihrem Auto auf dem linken Fahrstreifen und ragte leicht zu weit nach rechts, weshalb ein dort vorbeifahrender Lkw-Fahrer den stehenden Pkw streifte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von über 3000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Auf einem Betriebsparkplatz in der Erich-Herion-Straße wurde am Dienstag ein geparktes Auto bei einem Unfall beschädigt. Der Spurenlage zufolge stieß möglicherweise ein Lkw gegen die Fahrzeugfront und deformierte diese. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher, der den Unfall zwischen 7.20 Uhr und 19 Uhr verursachte, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Infolge mangelnder Aufmerksamkeit ist es am Dienstagabend in der Welzheimer Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 23 Jahre alter Autofahrer war um 18:37 Uhr mit seinem Citroen auf Höhe einer Pizzeria auf einen Pkw, BMW eines 30-Jährigen aufgefahren. Der Sachschaden wurde auf circa 8.000 Euro beziffert.

Winnenden: Handzeichen verursacht Unfall

An der Kreuzung Burgeräcker und Hanweiler Straße ist es am Dienstagnachmittag infolge eines Handzeichens zu einem Unfall gekommen. Eine 38 Jahre alte Opel-Lenkerin wollte von den Burgeräcker in die Hanweiler Straße einfahren und war hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten VW einer 37-Jährigen zusammen gestoßen. Die 37-Jährige hatte zuvor ein Handzeichen gegeben, wodurch sich die Opelfahrerin aufgefordert fühlte zu fahren. Der Sachschaden wurde auf circa 4.000 Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zu dem Handzeichen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0 zu melden.

Schwaikheim: Unfallfucht dank Zeugin schnell geklärt

Durch die Benutzung ihres Smartphones abgelenkt hat am Dienstag um 14:35 Uhr eine 22 Jahre alte Autofahrerin in der Ludwigsburger Straße beim Ausparken mit ihrem Skoda einen geparkten BMW beschädigt. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich sich 22-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und das Kennzeichen der Unfallverursacherin notiert, so dass die Fahrerin durch eine Streife schnell ermittelt werden konnte. Der Sachaden konnte noch nicht beziffert werden. Auf die 22-Jährige kommt ein Strafverfahren wegen Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle zu.

