Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Diebstahl, Sachbeschädigung

Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Blaufelder Straße ist am Dienstagvormittag ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer war um 09:07 Uhr mit seinem Honda auf einen Audi eines 39-Jährigen aufgefahren, der verkehrsbedingt angehalten hatte.

Crailsheim: Vandalen an der Karlsberghalle

Zwischen Freitag und Dienstagmorgen haben unbekannte Randalierer die Fassade der Karlsberghalle in der Beuerlbacher Straße beschädigt. Die Täter hatten Eternitplatten mutwillig beschädigt den Eingang vermüllt. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-222.

Kirchberg an der Jagst: Unfallflucht

Nach einem Unfall im Begegnungsverkehrs sucht die Polizei einen weißen Lkw mit offener Ladefläche, der am Dienstagvormittg auf der L 1040 von Gaggstatt in Richtung Kirchberg unterwegs war. Um 08:30 Uhr war er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw gestreift. Anstatt anzuhalten hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-222.

Ilshofen: Fahrräder aus Garage gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag im Nachtigallenweg drei Mountainbikes gestohlen, welche in einer Garage unverschlossen abgestellt waren. Die Räder hatten noch einen Zeitwert von circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Ilshofen, Telefon 07904/940232.

Ilshofen: Unfall vor Einkaufszentrum

Beim Einfahren vom Parkplatz eines Einkaufszentrums auf die Eckartshäuser Straße hat am Dienstag um 09:00 Uhr eine 79 Jahre alte Nissan-Lenkerin einen bevorrechtigten Volvo eines 42-Jährigen übersehen. Der Sachschaden wurde auf circa 4.000 Euro beziffert.

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell