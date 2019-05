Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Arztpraxis eingebrochen - "Kinderbaum" war von Schädlingen befallen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Wegen gesundheitlichen Problemen vom Rad gestürzt

Ein 79-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag gegen 9.30 Uhr mit einer Radgruppe einen Feldweg parallel zum Schärisweg. Vermutlich infolge eines internistischen Problems stürzte der Mann plötzlich vom Rad. Er wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt und musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Hofener Straße schrammte zwischen Montagabend und Dienstagvormittag vermutlich ein Lkw-Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel Vectra. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden, der auf 4500 Euro geschätzt wurde. Hinweise zum Unfall wird nun von der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegengenommen.

Winnenden: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte sowie rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 18:20 Uhr in der Hungerbergstraße. Ein 42 Jahre alter Smart-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden 23-jähriger Daimler-Fahrer zusammen. Der Verursacher selbst wurde beim Unfall schwer, seine 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Fellbach: Nachtragsmeldung zu angeblich entwendetem Kinderbaum

Entgegen erster Meldungen wurde der "Kinderbaum" im städtischen Beet nicht entwendet, sondern im Auftrag der Stadt Fellbach von einem Gärtner gefällt. Wie jetzt bekannt wurde, war die Linde stark von Schädlingen befallen. Es werden daher keine Zeugenhinweise mehr benötigt!

Anbei die Ursprungsmeldung: Fellbach: "Kinderbaum" aus städtischem Beet entwendet

Aus dem städtischen Beet der Stadt Fellbach wurde eine Linde, bei der es sich um einen sogenannten "Kinderbaum" des Jahrganges 2014 handelt, entwendet. Die Tat wurde erst jetzt bekannt, der Tatzeitraum liegt zwischen dem 29.03.2019 und dem 29.04.2019. Der Baum hat einen Wiederbeschaffungswert von rund 1200 Euro. Das Polizeirevier Fellbach sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder ggf. auch zur Tatzeit geben können. Hinweise werden erbeten an die Telefonnummer 0711 57720 oder direkt beim Polizeirevier.

Schwaikheim: Gas und Bremse verwechselt

Ein 74 Jahre alter Daimler-Fahrer wollte am Dienstag, kurz vor 9:30 Uhr in eine Parklücke in der Ludwigsburger Straße einfahren. Hierbei verwechselte er das Brems- mit dem Gaspedal und krachte gegen eine dortige Hauswand. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, am Auto des Mannes von rund 4.000 Euro. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden, weder der Senior, noch Passanten wurden beim Unfall verletzt.

Waiblingen: In Zahnarztpraxis eingebrochen

In der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zum Dienstag in eine Zahnarztpraxis eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten hierbei aus Geldkassetten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Schwerer wiegt jedoch, dass die Diebe zudem auch fachspezifische Geräte im Wert von ca. 100.000 Euro entwenden konnten. Augenscheinlich versuchten die Täter noch vergeblich in eine weitere im selben Haus befindliche HNO-Praxis einzubrechen. Entsprechende Aufbruchsspuren an der Eingangstüre waren hier wahrzunehmen. Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, wird nun von der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 erbeten.

